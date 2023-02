Dit waren in 2022 de populairste babynamen in Leuven…

Leuven MALZ in Leuven verkozen tot beste biercafé op Beer Awards: “Op amper twee jaar tijd uitge­groeid tot een bekende naam, ook buiten Leuven”

Waar is het beste biercafé? In Leuven, uiteraard. Zopas werd MALZ op het Beer Awards Digital Festival uitgeroepen tot de beste horecazaak van Vlaanderen om bier te degusteren. Uitbater Joren Monnens (33) is in de wolken met de bekroning: “Op de vorige editie strandde MALZ nog op de tweede plaats. Vanaf nu wordt het een kwestie om aan de top te blijven met een breed aanbod aan topbieren uit de hele wereld.”

9 februari