“Dit is een nootgeval!” Leerlingen roepen luidkeels op tot voedselrechtvaardigheid

Een muzikale stoet leerlingen van Sancta Maria, Stroom en De MET, trok vanmiddag naar de Diestsestraat. “De voorbije weken verzamelden we allemaal noten om ze vandaag aan het standbeeld van Dorre de bakker te leggen,” zegt initiatiefnemer en leraar Nederlands Michiel Crijns. Elke noot die aan de voeten van de bakker werd gelegd stond voor een verontwaardigde leerling die de ‘noottoestand’ uitriep. Dansend op een voor de gelegenheid gecomponeerd lied deelden de leerlingen de noten uit aan voorbijgangers. Wanneer de straat opnieuw spic en span was kregen de scholieren een stuk notencake, bereid door hun collega’s van VTI. “Dit is een nootgeval!” roepen Janelle, Zeyna en Theodora luidkeels. “Wij hebben nood aan gezond eten,” verduidelijken de leerlingen. “Boeren worden te weinig betaald, sommige kinderen hebben een lege brooddoos, en arme mensen hebben soms gewoon geen toegang tot gezond eten. Aan dat onrecht moet België iets doen.”

Schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit) en directeur van Rikolto Thibault Geerardyn moedigden de jongeren aan vanop de zijlijn. “De gestegen voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne duwde nog meer mensen in voedselonzekerheid,” zegt de tweede. “Tegelijk worstelen onze boeren met gestegen prijzen van hun grondstoffen en moesten ze ook het voorbije jaar het hoofd bieden aan extreme droogte.” In Leuven werkt Rikolto nauw samen met de stad en verschillende scholen om het fenomeen van de lege brooddoos te bestrijden, en het belang van gezonde voeding te onderstrepen. “Vorig schooljaar investeerden we met de stad €42.000 euro in pilootprojecten. Zo konden scholen met Rikolto in de praktijk onderzoeken met welk initiatief ze gezonde, duurzame voeding op een betaalbare manier bij hun leerlingen kunnen brengen. We blijven vanuit de stad - en hopelijk in de toekomst ook vanuit de Vlaamse overheid - onze verantwoordelijkheid mee opnemen. Want gezonde voeding voor elk kind, dat moet vanzelfsprekend worden,” zegt Wadera.