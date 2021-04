Discussie tussen Brecht en agenten krijgt pijnlijk staartje: “Ze vonden het nodig om politiehond op mij los te laten”

Leuven Tientallen DANCITY-deelnemers dansen door Leuven op Dag van de Dans

15:43 Wie zaterdag in het centrum van Leuven was, zag heel wat beweging in het straatbeeld. Dat was te danken aan het DANCITY-parcours ter gelegenheid van de Dag van de Dans. “Tientallen deelnemers voerden dansopdrachten uit op verschillende locaties in de stad”, zegt Annelies Vereecke van organisator WISPER.