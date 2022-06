Discobar Galaxie doet het zonder Adriaan in Het Depot en dat vond het publiek prima: “The Soundsystem draait daarom niet minder hard”

Toen Adriaan Van den Hoof enkele weken geleden op het podium van Het Depot in Leuven stond met zijn voorstelling ’t Zal schoon zijn als het af is’ deed hij een opmerkelijke uitspraak. Van den Hoof deelde het publiek mee dat hij naast komiek ook al jarenlang presentator is van het populaire televisieprogramma Switch maar dat hij niet kon voorspellen of dat nog lang het geval zou zijn. Die mededeling gleed geruisloos weg tussen twee moppen maar enkele dagen later werd ze betekenisvol toen bekend raakte dat VRT had besloten om Adriaan Van den Hoof te vervangen door het jonge talent Fien Germijns. Officieel een beslissing in het kader van de verjongingsoperatie maar bij velen leeft minstens de indruk dat de klachten tegen Van den Hoof hebben meegespeeld in de beslissing.

Volledig scherm Ze waren met twee maar maakten er een feest van zoals ze dat altijd hebben gedaan, met dank aan de gast DJ's. © Bart Mertens

Adriaan ontkende ondertussen zelf dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan fysiek geweld tegen vrouwen. De bekende Vlaming excuseerde zich wel voor kwetsend gedrag en gaf in één beweging meteen toe dat hij niet de braafste jongen van de klas is geweest op relationeel gebied. “Ik heb meerdere kortstondige relaties gehad en ben daarbij soms ontrouw geweest. Nooit heb ik bewust iemand willen kwetsen maar besef dat dit niettemin gebeurd is. Ik wens mijn excuses aan te bieden aan de vrouwen maar ook aan de vrienden en naasten die ik door mijn gedrag gekwetst heb”, aldus Van den Hoof in zijn mededeling. Wat de klacht inzake fysiek geweld betreft zal het onderzoek duidelijkheid moeten brengen.

Quote Er is momenteel inderdaad heel wat commotie en verwarring rond de persoon van Adriaan. Daarom hebben we in onderling overleg beslist om de DJ-sets van deze zomer zonder Adriaan af te werken. The Soundsys­tem draait daarom niet minder hard. Het feest gaat door Jimmy Dewit alias DJ Bobby Ewing

Toch lijkt Adriaan Van den Hoof nu al een hoge prijs te moeten betalen voor de storm waarin hij is beland want enkele van zijn zaalshows werden al afgelast. Het bleef dan ook een vraagteken of Adriaan als DJ Loveboat mee op het podium zou staan tijdens Discobar Galaxie’s Nightshift in Het Depot in Leuven op 5 juni na alle commotie. Directeur Mike Naert van Het Depot zag weinig redenen om het voorbeeld van andere organisatoren te volgen en het feestje van de kalender te schrappen. “Over de klachten spreek ik me niet uit. Dat is niet aan mij”, klinkt het net voor de aftrap van Discobar Galaxie’s Nightshift. “Ik heb een overleg gehad met de leden van het DJ-collectief en ze wilden optreden. Adriaan zou gezien de omstandigheden niet mee op het podium staan met DJ Bobby Ewing en DJ Lars Capaldi. Discobar Galaxie is meer dan enkel Adriaan Van den Hoof.”

Ilse Liebens

De andere leden van Discobar Galaxie benadrukten net dat gegeven vooraleer ze het podium betraden in Het Depot. “Discobar Galaxie is een DJ-collectief dat doorheen de jaren in vele vormen en samenstellingen heeft bestaan met verschillende MC’s en vaak met gast-DJ’s. Er is momenteel inderdaad heel wat commotie en verwarring rond de persoon van Adriaan. Daarom hebben we in onderling overleg beslist om de DJ-sets van deze zomer zonder Adriaan af te werken. The Soundsystem draait daarom niet minder hard. Het feest gaat door. Het is trouwens de gewoonte om op onze Nightshift-avonden -die we twee keer per jaar in Het Depot doen- bevriende gast DJ’s uit te nodigen. En vanavond zijn dat DJ Ilse Liebens en DJ 4T4. Op eerdere edities waren dat onder meer Mensch Erger Je Niet, Stijn, Discobar A Moeder, Groove Merchant, Raoul, Mc Six, Mo&Benoelie en Jo met de Banjo. We beseffen dat de naam van Adriaan wel eens zal vallen vanavond bij de mensen in het publiek maar wij concentreren ons op het feestje dat we samen met de mensen gaan bouwen.”

Volledig scherm Het feestje duurde tot diep in de ochtend en de afwezigheid van Adriaan was geen domper op de feestvreugde. © Bart Mertens

Volledig scherm DJ Bobby Ewing benadrukt dat er eerder ook al zonder DJ Loveboat werd gespeeld, los van de beschuldigingen die zoveel commotie veroorzaken op dit moment. © Bart Mertens

Dat bleek ook bij aanvang van Discobar Galaxie’s Nightshift. Er werd met geen woord gerept over de ‘kwestie Adriaan’ en meteen de beuk erin. Dat vond het publiek prima, meer dan zelfs.

Voor aanvang waren de beschuldigingen aan het adres van Adriaan Van den Hoof nog wel een gespreksonderwerp. “Tja, wat kan je ervan zeggen? Tijd zal raad brengen en duidelijk maken wat er precies is gebeurd of niet is gebeurd. Uiteraard wordt erover gesproken onder de mensen. Zo gaat dat nu eenmaal bij bekende mensen die in opspraak komen maar ik wil niemand veroordelen op voorhand. Adriaan niet, maar ook de mensen die klacht hebben ingediend niet. Weet je wat ik eigenlijk wil? Eens goed uit de bol gaan vanavond met mijn vrienden en vriendinnen. En dat gaan we doen ook, met of zonder Adriaan”, aldus Katrien Vannuffelen die speciaal van Brussel naar Leuven is afgezakt om een feestje te bouwen met Discobar Galaxie. Een beetje verderop staat een jongen met een half oor mee te luisteren en lichtjes te grijnzen: “Het zijn bijzondere tijden he…Maar goed, met heel dat gedoe hebben we in Vlaanderen ook onze eigen soap rond een ster. Gelukkig wordt alles hier niet live uitgezonden zoals in Amerika met het proces tussen Johnny Depp en zijn Amber. Over de klachten tegen Adriaan weet ik eigenlijk niet zoveel. Als het waar is dan was het zeker niet ok maar enkel Adriaan en de betrokken vrouwen kennen de echte waarheid.”

Volledig scherm Discobar Galaxie in actie en het publiek was meer dan blij. © Bart Mertens

Conclusie? Twee zaken vielen op naar aanleiding van het feestje van Discobar Galaxie’s Nightshift zonder Adriaan Van den Hoof. Ten eerste: er wordt wel over gesproken maar het duurt nooit lang vooraleer Johnny Depp ter sprake komt. En ten tweede: de grootste gemene deler bij het publiek is een soort van Zwitserse kaas waarbij niemand het achterste van zijn tong laat zien, in welke richting dan ook. Oh ja, er is ook nog een ‘ten derde’, met name dat Discobar Galaxie ook zonder Adriaan aka DJ Loveboat en mét DJ Ilse Liebens en DJ4T4 in staat is om de boel op stelten te zetten tot de vogels er van beginnen te fluiten. “Dat het een feestje was om twee keer u tegen te zeggen. Dat zeg ik u…Mijn laatste woorden voor deze straffe nacht”, laat een uitgefeest exemplaar nog optekenen. Dat Adriaan niet mee op het podium stond, is hij wellicht al lang vergeten. En hij zal lang niet de enige zijn geweest in Het Depot.

Volledig scherm Discobar Galaxie bracht Het Depot in vervoering, ook zonder Adriaan Van den Hoof. © Bart Mertens

