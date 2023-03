Dijledal viert einde ruwbouw met meiboom: “84 appartementen en een kinderopvang”

Het is een oude bouwtraditie: een meiboom planten na het afronden van de ruwbouw als symbool van voorspoed. Scoiale huisvestingsmaatschappij Dijledal houdt die traditie in ere en plantte zopas een meiboom op het dak van het nieuwe gebouw in wijk Lolanden in Kessel-Lo. “Als alles vlot verloopt, kunnen tegen het voorjaar van 2024 de eerste bewoners hun intrek nemen”, vertelt Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal. “In een eerste fase vernieuwde Dijledal al 122 appartementen in de woonwijk Lolanden. Vorig jaar gingen we van start met fase twee: de afbraak van oude kantoren en de bouw van 84 nieuwe woningen, verdeeld over drie gebouwen. Op de site komt ook een kinderdagverblijf van Zorg Leuven. En ook niet onbelangrijk: het gaat om een duurzaam wooncomplex met een BEO-veld dat warmte uit de grond haalt om de woningen te verwarmen. Daarnaast komt er ook een nieuw aangelegd plein en heel wat groene zones met speeltuinen en plekken om elkaar te ontmoeten. Wat verderop -aan het Prins Regentplein- heeft Dijledal nog een werf. Twee oude appartementsgebouwen werden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het eerste gebouw met 23 appartementen is al klaar. De ruwbouwfase van het tweede gebouw, eveneens goed voor 23 appartementen is net afgerond. We plaatsen ook nog warmtepompen en zonnepanelen en voor het sanitair zal regenwater worden gebruikt. In het najaar zal het gebouw klaar zijn en net zoals in Lolanden ook hier veel aandacht voor het openbaar domein met nieuwe groen- en tuinzones.”