Dijledal maakt vaart: “Van 3.336 sociale woningen naar meer dan 3.800”

Net zoals vele andere centrumsteden kampt Leuven met een lange wachtlijst voor een sociale woning. Volgens Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal, wachten er momenteel zo’n 5.000 mensen en zou er in de universiteitsstad het equivalent van ongeveer vijf keer Sint-Maartensdal gebouwd moeten worden om de wachtlijst helemaam weg te werken. Onmogelijk uiteraard, al was het maar omdat er simpelweg onvoldoende ruimte beschikbaar is in de stad. Daarom kijkt sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal naar samenwerkingen met andere gemeenten. Tegelijkertijd blijft Dijledal bestaande gebouwen vernieuwen en nieuwe projecten realiseren, zoals bijvoorbeeld De Drie Kreeften aan het Joanna-Maria Artoisplein. Het woonproject telt zeventien verdiepingen en zal in het voorjaar van 2023 ruimte bieden aan 90 gezinnen.

“Architectenbureau WIT Architecten ontwierp het woonproject en aannemer NV Vanderstraeten bouwt het gebouw. Deze sociale woningen zullen mooi aansluiten bij de bestaande gebouwen in de Vaartkom zoals bijvoorbeeld de Balk van Beel, de Twist en de Ark. In totaal zullen we aan de Vaartkom 263 sociale huurwoningen in beheer hebben en in heel Leuven loopt dat aantal op tot meer dan 3.000 woningen. Dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. Momenteel wordt er gewerkt op verschillende werven. Ik denk bijvoorbeeld aan de renovatie van Schorenshof maar ook aan Lolanden. Ook de bouw van een sociaal woonproject op de Hertogensite zit nu in de opstartfase. We gaan in deze legislatuur van 3.336 woningen naar meer dan 3.800 woningen. Dat is een groei van bijna 15% . Vanuit Dijledal blijven we samen met de stad Leuven op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten voor meer sociale huisvesting, ook in de buurgemeenten”, besluit Christophe Stockman.