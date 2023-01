Dijledal legt meer dan 1.000 zonnepanelen op sociale woningen

De uitrol van de zonnepanelen bij Dijledal gebeurt in samenwerking met de coöperatie ASTER, een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor sociale huisvestingsmaatschappijen (VVH) en Energyvision. “In de Beosierwijk leggen we 1.135 zonnepanelen op 119 daken”, zegt Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal. “In totaal zullen we ruim 17.000 zonnepanelen installeren op de daken van onze sociale woningen. Dat is goed voor 914 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Met duurzame zonne-energie draagt Dijledal als partner van Leuven 2030 bij aan de stadsbrede ambitie om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Minstens even belangrijk is de verlaging die onze huurders op hun energiefactuur zullen zien. Voor alle zonnepanelen samen zullen de energiekosten met bijna 170.000 euro per jaar dalen.”