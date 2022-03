Digitaal aanmelden voor secundair kan vanaf ... nu

“Mee onder impuls van stad Leuven werken momenteel 82 scholen samen in één gezamenlijk aanmeldsysteem. Hierdoor moeten ouders hun kind maar één keer aanmelden en het systeem verdeelt in één keer de kinderen over de scholen. De meeste kinderen weten daardoor al onmiddellijk na de verdeling dat ze zich kunnen inschrijven voor de school van eerste of tweede voorkeur”, vertelt schepen van onderwijs, Lalynn Wadera (Vooruit). De aanmeldperiode is begin deze week van start gegaan. Het moment waarop ouders hun kind aanmelden is niet van tel: elk kind krijgt een gelijke kans op hun secundaire school naar keuze. “Ouders moeten dus niet meer kamperen aan de schoolpoort om als eerste een stoel te reserveren. Ik raad de ouders aan om op de website minstens drie voorkeurscholen aan te duiden. Als er in een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, verdeelt het computersysteem op basis van de tweede of derde keuze. Hoe meer keuzes je opgeeft, hoe groter de kans dat je een school krijgt toegewezen”, vertelt de schepen.

Het platform verenigt diverse scholen uit Leuven, maar ook uit Diest, Mechelen of Tienen . Handig voor ouders die hun kinderen in verschillende regio’s willen inschrijven. “In het verleden moesten ouders die interesse hadden in een school in Leuven en in Vilvoorde bijvoorbeeld, hun kind op twee plaatsen aanmelden, wachten op het resultaat en dan beslissen. Dat zorgde ervoor dat kinderen vaker op een wachtlijst terecht kwamen. Nu kan je via één systeem en in één beweging over verschillende regio’s aanmelden, waardoor de dubbele aanmeldingen wegvallen. Dat is eenvoudiger en werkt sneller. De wachtlijsten worden hierdoor ook korter, wat heel wat stress wegneemt”, gaat Wadera verder. Nadien wijst het systeem elk kind een plaats toe op basis van hun voorkeur. Vanaf dan is inschrijven mogelijk. Ouders die ervoor kiezen hun kinderen niet via het aanmeldsysteem te registreren kunnen hun kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen vanaf 9 mei. “In dat geval moet je kiezen voor een school waar nog plaatsen vrij zijn of je kind achteraan op de wachtlijst laten zetten. Ik raad alle ouders daarom aan om hun kind voor 25 april 14 uur aan te melden”, besluit schepen Wadera.