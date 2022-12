Dievenduo betrapt op winkelen in Leuven met gestolen bankkaarten

Mechelen/Tremelo Chris Joris (70) verwerkt dood dochter met nieuwe lp: “Ik ben er nog niet over, maar in mijn muziek heb ik dat nog nooit zo duidelijk naar buiten gebracht”

Chris Joris mag dan net 70 geworden zijn, de percussionist, pianist en componist werkt volop aan een nieuwe lp. Corona deed hem nochtans berusten in het einde van zijn roemruchte carrière. “Ik dacht: ‘Laat mij maar stoppen en de fakkel doorgeven aan mijn kinderen’ – met Naima is er een nieuwe fakkeldrager - maar de drang is veel te groot”, vertelt de bekende jazzmuzikant, met wie we het ook nog hebben over het verlies van zijn andere dochter, Saskia.

