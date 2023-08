Dieven aan de haal met dure flessen wijn uit voertuig

Erwin Verbeken schrijft boek over Leuvense Meyboom: “Legenda­risch gevecht tussen Brusse­laars en Leuvenaars”

De Leuvense Meyboom is een symbool van de eeuwige rivaliteit tussen Brussel en Leuven maar hoe zit het verhaal nu precies in elkaar? Op die vraag en vele andere geeft Erwin Verbeken antwoorden in. Zijn boek ‘De Leuvense Meyboom. Over meer dan 700 jaar rivaliteit tussen Brussel en Leuven’.