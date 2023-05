Dieric Bouts komt terug naar Leuven: “15de-eeuwse Vlaamse Meester verruimt opnieuw je blik”

Museum M koopt topwerk van ‘Leuvenaar’ Dieric Bouts bij Christie’s in New York: “En de prijs viel nog goed mee”

Museum M en de stad Leuven onthulden zopas nieuwe aanwinst ‘Man van Smarten’ van Vlaamse meester Dieric Bouts. Dat schilderij uit de vijftiende eeuw past perfect in de collectie want het Leuvense museum is de thuishaven van Bouts. Diensthoofd Oude Kunst Peter Carpreau moest het kleine werkje wel gaan zoeken over de oceaan want het werd geveild bij Christie’s in New York. “We wilden dit werk absoluut hebben en de prijs viel nog goed mee”, klinkt het.