Diefstallen in gebouwen Groendienst en sporthal Kessel-Lo

“Werknemers van de Groendienst zouden een man betrapt hebben die zich toegang had verschaft tot één van de kleedruimtes en hij bleek in het bezit te zijn van een aantal spullen die hij zou weggenomen hebben in een nabijgelegen loods op het terrein”, stelt het parket van Leuven. “Er zou ook een portefeuille van een werknemer ontvreemd zijn. De verdachte, een 34-jarige man uit Leuven, gaf de feiten gedeeltelijk toe en mocht na verhoor beschikken.”

Diefstal uit kleedkamers

Een paar uur later, omstreeks 19u52, kreeg de politie melding dat een onbekende persoon voorwerpen zou hebben gestolen uit kleedkamers in de sporthal in Kessel-Lo. “Er werd onder andere een telefoon gestolen en via de lokalisatie van deze telefoon kon verdachte aangetroffen en geïntercepteerd worden in de Zavelstraat. De verdachte bleek in het bezit te zijn van een aantal van de gestolen goederen”, vervolgt het parket. “Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor diefstal door middel van valse sleutels en gewone diefstallen en de verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zijn aanhouding bevolen heeft. De man zal dinsdag 20 september voor de raadkamer verschijnen.”