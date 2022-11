Diefstal kan opgehelderd worden door locatiebepaling van draadloze airpods in gestolen rugzak

Het slachtoffer was gaan eten in een restaurant in de Muntstraat te Leuven, wanneer ze merkte dat haar rugzak gestolen was. Het slachtoffer kon aan de hand van haar gsm de airpods, die in de rugzak zaten, lokaliseren aan het station van Leuven. Er werd in het station meteen gezocht naar de verdachten die zichtbaar waren op de camerabeelden aan het terras van het restaurant. De twee verdachten stapten op een stilstaande trein en verspreidden zich, maar werden uit de trein gehaald en gearresteerd. De twee verdachten zijn mannen van 20 en 22 jaar zonder wettelijke verblijfplaats in België. Tijdens het verhoor van de 22-jarige verdachte gaf hij toe dat hij de rugzak mee had meegenomen. De 20-jarige verdachte ontkende de feiten dan weer. Het parket van Leuven heeft beide verdachten in snelrecht gedagvaard wegens diefstal. De verdachten moeten zich begin december voor de correctionele rechtbank verantwoorden.