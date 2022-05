Dief op trein kan meteen geklist worden tijdens halte in Leuven

De reiziger deed rondvraag bij andere reizigers, enkele getuigen verklaarden dat ze een man de rugzak hadden zien meenemen. Het slachtoffer sprak de treinbegeleider aan. Deze liet de trein stoppen in het station van Leuven en waarschuwde Securail. Getuigen konden de verdachte herkennen en aanduiden. Na een fouillering door de politiediensten konden verschillende voorwerpen worden teruggevonden. Het betrof een tablet, cameratas en een laptop. Even later meldde zich nog een tweede slachtoffer, zij had opgemerkt dat haar laptop werd ontvreemd. De omschrijving kwam overeen met de gevonden laptop bij de verdachte. De verdachte, een man van 21 jaar oud met Algerijnse nationaliteit, werd gearresteerd. Tijdens zijn verhoor ontkende hij de feiten. Hij gaf aan dat een vriend de spullen aan hem had gegeven, hij zou niet weten waar ze vandaan kwamen. Het parket van Leuven heeft beslist om de verdachte te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. Hij zal zich in juni voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor beide diefstallen en zijn illegale verblijf in België.