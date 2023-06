Dief krijgt twee jaar cel voor ontvreemden fietsen uit stalling station

Inwoners vier Leuvense wijken leren hun tuin klimaatro­buust inrichten tijdens infobeurs

Het is opnieuw zomers heet. Om het hitte-eilandeffect tegen te gaan willen Stad Leuven en provincie VlaamBrabant tuineigenaren van vier Leuvense motiveren hun lapje groen ecologischer en klimaatadaptief in te richten. Ter inspiratie daarvan vond dit weekend de infobeurs ‘Klimaatrobuuste en natuurvriendelijke tuinen’ plaats in Abdij van Park.