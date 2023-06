Dief breekt wagen open en doorzoekt handschoenkastje

Familie­vriend Guy lanceert crowdfun­ding voor gezin dat alles verloor bij brand in Kes­sel-Lo: “Leuven heeft momenteel geen noodwoning ter beschik­king”

17 mei 2023 draaide voor een jong gezin uit Kessel-Lo letterlijk uit op een zwarte bladzijde: na een brand in hun woning verklaarde de brandweer hun huis onbewoonbaar. Noodgedwongen volgde er een zwerftocht langs hotels maar uiteindelijk kwam de getroffen familie terecht in een caravan in Begijnendijk, nota bene met drie jonge kinderen. Guy Justens, een goede vriend van de familie, lanceert nu een crowdfunding om het gezin opnieuw een echt dak boven hun hoofd te bezorgen.