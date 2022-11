Die wil wakker blijven: inbreker aan de haal met koffiemachine en vijf zakken koffiebonen

Basketbal BNXT-League Coach Eddy Casteels ziet Leuven Bears belangrij­ke zege behalen tegen Brussels: “Terugval­len op twee jongeren is fijn, maar mag niet”

Leuven Bears heeft in de eigen Sportoase Brussels met 69-53 het nakijken gegeven. Na drie nederlagen was de tweede seizoenszege meer dan welkom in Leuven. Winnen was meer dan noodzakelijk om de kansen op deelname aan de Elite Gold gaaf te houden. De ploeg is nu twee weken vrij, zodat de geblesseerden de tijd krijgen om verder re revalideren.

14:18