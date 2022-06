Deze Mini Cooper - met design van Jeroom - kan binnenkort van jou zijn: uniek kinderexemplaar gaat onder de hamer voor het goede doel

Leuven Leuvens Zorgcen­trum na Seksueel Geweld gaat van start: “7 dagen op 7 op gratis forensi­sche, medische of psychische zorg en ondersteu­ning”

Het Zorgcentrum na Seksueel geweld (ZSG) op campus Gasthuisberg opent de deuren. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24 uur op 24 terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. Slachtoffers kunnen op eigen initiatief naar het ziekenhuis gaan of een doorverwijzing vragen via de huisarts of politie. “In het nieuwe centrum ben je ook welkom als je nog niet zeker bent of je klacht wil indienen. Dat is een grote vooruitgang”, vertelt Dr. Joke Wuestenbergs.

