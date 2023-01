“Deze dame legde zich zaterdagochtend voor mijn wagen”: professor Ilse Degreef roept op tot warmte na triest voorval

Degreef, die aan een matige snelheid voorbij een werfzone in Boutersem reed, kon de vrouw gelukkig tijdig opmerken. Nadat haar wagen tot stilstand kwam, probeerde de partner van de onbekende vrouw haar recht te helpen. “Zoiets staat natuurlijk op je netvlies gebrand”, zegt Degreef. “Reed ik die ochtend aan de toegelaten snelheid van 50 had ik haar misschien te laat opgewerkt. Dat is een drama, ook voor de chauffeur.” Pogingen om de vrouw te helpen draaiden op niets uit. “Ik heb haar gevraagd wat er aan de hand was, maar de vrouw was hysterisch. Samen met haar partner is ze vervolgens weggelopen. Of er drank of drugs in het spel waren? Dat weet je nooit zeker, maar ik vermoed van wel.”