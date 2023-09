Deze bedrijven in de regio rond Leuven en het Hageland gingen deze week failliet

OVERZICHT. Waar kan je in openlucht zwemmen in Vlaams-Bra­bant?

Het blijft snikheet dit weekend. Verwacht wordt dat iedereen dan op zoek gaat naar wat verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld met een frisse duik in het zwembad of een zwemvijver. Maar waar kan u in deze periode in veilige omstandigheden genieten van een zwempartij in openlucht in Vlaams-Brabant?