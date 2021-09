“Desnoods kunnen we zelfs tijdens het WK het parcours aanpassen”: Leuvense politie zet zich schrap voor grootste evenement ooit

Leuven Kunstenaar Jean De Keyser maakt miniaturen in holtes van oude huizen: “Ik hoop dat mensen tijdens het WK tijd nemen om langs mijn kleine koerstafe­re­len te wandelen”

16 september Leuven is ondertussen volledig in de ban van het WK Wielrennen en dat maakt ook de creativiteit wakker. Zo maakt kunstenaar Jean De Keyser uit Oud-Heverlee miniaturen van wielertaferelen die hij op bijzondere plekken in Leuven heeft geplaatst. Het gaat meer concreet om ‘koerskapelletjes’ die verstopt zitten in zogenaamde schoenschrapers, holtes in oude huizen die in een ver verleden gebruikt werden om je schoenen proper te maken.