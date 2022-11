Dertig maanden gevangenisstraf voor notoir afperser

Mengistu B. (19) omsingelde op 27 maart 2022 samen met drie vrienden het eerste slachtoffer op het Alfons Smeetsplein in Leuven. M. dwong het slachtoffer al zijn waardevolle spullen af te geven. Twee kompanen fouilleerden de man, terwijl een derde iets verder op de uitkijk stond. Tijdens het voorval liet de groep ook uitschijnen dat ze wapens bij zich hadden in hun heuptas. Hun buit was een riem, een gouden horloge, een smartphone en bankkaarten. Diezelfde dag moest een ander slachtoffer klappen incasseren in het Belle Vue-park. De zwakbegaafde persoon had spontaan ‘hallo’ gezegd tegen de daders, maar moest daarna afstand doen van een koptelefoon, oortjes, een vape en sigaretten. Ten slotte werd de politie ook opgeroepen naar het station. Daar had M. samen met zijn vaste trawant Seppe D. (22) een derde slachtoffer gedwongen om een zakje cannabis af te geven. De politie kon de twee staande houden. B. was in april 2021 nog veroordeeld voor gelijkaardige feiten, en kreeg daardoor een zwaardere straf. Sinds zijn veroordeling leek hij zijn leven niet gebeterd te hebben. D. werd in de zomer nog veroordeeld tot achttien maanden cel voor gelijkaardige straffen en kreeg nog 14 maanden gevangenisstraf extra.