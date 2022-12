Derde editie (un)Holy Light brengt licht in donkere dagen

Vanaf zaterdag 10 december tot en met zondag 18 december kan je telkens tussen 17 en 21 uur langs gaan in de Sint-Michiels- en Sint-Jacobskerk, de kapellen van de Romaanse Poort, het KADOC en de tuin van Museum M. “Ik kijk weer heel erg uit naar ‘(un)Holy Light’”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “De combinatie van Leuvens erfgoed en mooie lichtkunst is wat mij betreft een schot in de roos. De kunstwerken voegen iets toe aan de architectuur. De gebouwen geven dan weer een extra dimensie aan de lichtkunst. ‘Rainbow’ in de kapel van het KADOC illustreert dat nog het best want de zeshoekige ruimte laat de prachtige kleuren van het kunstwerk extra tot hun recht komen.”

Historische site

Het festival slaat duidelijk aan bij het publiek en dat laat zich ook merken in de programmatie. “In de Sint-Jacobskerk tonen we voor het eerst een kunstwerk dat op maat werd ontwikkeld voor het festival. Het leegstaande gebouw straalt een bijzondere sfeer uit. Curator Juliette Bibasse zag het potentieel en trok een kunstenaarscollectief aan dat ze carte blanche gaf in de historische site. Je voelt de interactie tussen architectuur en licht van zodra je over de drempel stapt. De zoektocht naar dat unieke is iets dat we zeker verder willen exploreren in volgende edities. Deze editie kan het publiek trouwens opnieuw vrij de verschillende gebouwen bezoeken. Dat is een hele opluchting want op de vorige editie moesten we mensen teleurstellen die er niet meer bij konden door de coronamaatregelen”, aldus Kris Peeters, coördinator van vzw Leuvenement. Meer info: leuven.be/lichtparcours-unholy-light