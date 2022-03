Derde editie Bazaar Hongaar bundelt creatieve ondernemers zonder stenen winkel

Geen fijne vleeswaren of de jongste revolutie in het poetsgamma, maar lentefrisse zeepjes, handgemaakte juwelen of tweedehandse meubelstukken op Bazaar Hongaar. Of de specialiteit van initiatiefneemster Kaat Goelen: droogbloemen en kleurrijke boeketten. Een impulsieve carrièrewissel na haar vijftigste. “Creatief bezig kunnen zijn met dingen die mij en anderen gelukkig maken: ik besloot me enkel daar nog mee bezig te houden. Ik heb met Hoy een atelier, maar geen eigen stenen winkel, zoals ik het noem. Maar ik wil wel dat mensen weten dat ik boeketten van droogbloemen maak en workshops geef. Daarom het idee van een minimarkt een paar keer per jaar. Zo is Bazaar Hongaar ontstaan.”

Het is alweer de derde editie van de minimarkt met hebbedingen. “Ik wou er graag andere lokale ondernemers bij betrekken,” zegt Goelen. “Door mekaars netwerk aan te spreken, maken we elkaar sterker. Want klanten die een boeketje droogbloemen willen, zijn misschien ook geïnteresseerd in een leuke vintage vaas om ze in te zetten. En als ze er toch zijn, vinden ze misschien inspiratie voor een verjaardagscadeau later op het jaar - een warme sjaal, een juweeltje, een heerlijk parfum of trendy kinderkleren.” Ook de innerlijke mens werd niet vergeten. “Voor wie dorst en honger heeft, is er bovendien cava, pasta en de lekkerste koeken van Leuven!”