Denise Vandevoort wordt ereschepen in Leuven

De Leuvense gemeenteraad was het maandagavond volmondig eens: een eretitel voor voormalig schepen Denise Vandevoort (Vooruit). De logica zelve gezien haar staat van dienst in de Leuvense politiek en bovendien wettelijk ook gerechtvaardigd want na twee legislaturen heb je recht op een eretitel. Die voorwaarde vervult Vandevoort uiteraard met verve want de politica zit al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw in de stiel, onder meer als OCMW-raadslid. In totaal was Denise Vandevoort ook 19 jaar lang schepen in het Leuvense college. Ze besloot om de Leuvense politiek op haar 65ste verlaten nadat ze getroffen werd door borstkanker. Denise Vandevoort won de strijd tegen de ziekte en besefte dat het tijd was voor andere dingen in haar leven. “Mijn ziekte liet me beseffen dat er meer is in het leven dan enkel werken, hoe waardevol dat werk ook is. Het is tijd voor mezelf, voor mijn familie en voor mijn vrienden”, zei Denise Vandevoort daar zelf over toen ze haar afscheid vorig jaar aankondigde. Feit is dat Vandevoort kan terugblikken op een mooie carrière in de Leuvense politiek en de eretitel meer dan verdiend heeft gezien haar vele verwezenlijkingen. In de Leuvense cultuur was ze vele jaren een rots in de branding maar ook in de beleidsdomeinen sociale zaken, gelijke kansen, senioren en evenementen drukte ze haar stempel jarenlang. Het is nu aan opvolger Bert Cornillie (Vooruit) om het beleid van voormalig schepen Denise Vandevoort verder te zetten tot aan het einde van de legislatuur.