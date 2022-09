Den Akademie van ’t Leives buigt zich in mooi gezelschap over de ‘Leivese stouf’: “Louis Tobback als moderator in een debat met twee germanisten”

De Academie van het Leuvens dialect -in Leuven zeggen ze uiteraard ‘den Akademie van ’t Leives’- ijvert al meer dan dertig jaar voor de instandhouding van het Leuvens dialect. Naast publicaties, een eigen tijdschrift en lessen in het dialect pakt de vereniging nu uit met een nieuwe activiteit: ‘Rond de Leivese stouf’. Vijf woensdagavonden verzamelen ze rond een Leuvense stoof in het Oratoriënhof in de Mechelsestraat. “Bedoeling is om het Leuvense dialect in de kijker te zetten vanuit verschillende invalshoeken. Voormalig burgemeester Louis Tobback (Vooruit) mag op 28 september de spits afbijten en wel als moderator in een debat met twee germanisten (Luk Dreye en Freek Vandevelde van de KUL, nvdr)”, zegt Marc Juchtmans, onderdirecteur van de Academie van het Leuvens dialect. “Op woensdag 26 oktober staat de Leuvense gagband Spinosj dan weer centraal en worden de laatste overgebleven leden van de band opgevoerd. De gesprekken met Fred Houben en Dennie Vanzavelenberg zullen worden omkaderd met foto’s en oudere film en klankopnames. Op de derde avond op woensdag 7 december belichten we vervolgens de roemrijke geschiedenis van de Leuvense sportclubs. In 2023 gaan we verder op woensdag 25 januari met Fred Brouwers als gast en op woensdag 1 maart verwelkomen we Hugo Symons.”