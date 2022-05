Delhaize Kessel-Lo herrijst na drie weken durende totaalrenovatie: “Klaar voor de eeuwigheid? Toch zeker voor de komende jaren.”

Leuven/Kessel-LoHet was voor veel Delhaizeklanten verbaasd opkijken bij het horen dat hun favoriete grootwarenhuis de deuren zou sluiten voor ingrijpende renovatiewerken. De winkel op de Diestsesteenweg stond al langer in de stijgers, maar bleef wel gewoon open voor publiek. Niet getreurd, want een luttele drie weken later verrijst de winkel uit zijn bouwassen.

De plannen voor de transformatie werden tijdens de zomer van 2021 al gesmeed. “Die waren nodig om de winkel duurzamer te maken,” vertelt David Vandael, store manager van het filiaal in Kessel-Lo. “Door een aantal slimme ingrepen zijn we nu CO2-neutraal. Denk daarbij aan de installatie van een warmtepomp en nieuwe ramen.” Ledverlichting, en energiezuinige koelvitrines dragen daar verder toe bij. Ook de look and feel van de winkel kreeg een facelift, met lichte, duurzame materialen. Goed voor een totaalinvestering van 4,5 miljoen euro. “Klaar voor de eeuwigheid? Toch zeker voor de komende jaren.” Verbouwen is altijd een beetje sterven, maar dankzij de inzet van het volledig team kwam de planning nooit echt in het gedrang. Vandaag opende de winkel stipt om 8 uur ‘s ochtends.

Volledig scherm Officiële heropening van vernieuwde Delhaize in Kessel-Lo. © Vertommen

To go

En dat onder grote belangstelling van het publiek. “Dan merk je toch dat een buurt zijn vaste winkel mist. Maar dat leed hebben we kunnen opvangen door mensen met kortingsbonnen naar een naburig filiaal te brengen. Ook onze werknemers konden in winkels in de buurt aan de slag tijdens de ingreep.” Het trouwe publiek zal zijn gewoontes even moeten aanpassen. Dat begint al bij de binnenkomst: de acht quickscankassa’s werden van plaats gewisseld met de traditionele lopende banden. Ook de kant-en-klare versmaaltijden kregen een plaats bij de ingang. “Daarmee willen we het ‘to go’-concept versterken,” legt Vandael uit. “Klanten kunnen efficiënt en snel een maaltijd kiezen en betalen.”

Nog zo'n voorbeeld van de wereld op zijn kop voor vaste klanten is het naar voren halen van de bakkerij. “Door grote ramen kunnen klanten de bakkers aan het werk zien in hun gloednieuwe remrijskast. Dat is een nieuwigheid die ervoor zorgt dat het brood nog knapperiger wordt.” De bakkerij, maar ook de overige versafdelingen, kregen elke een eigen visuele stempel. Volgens Vandael heet dat concept ‘shop in shop’: denk Vlaamse koterij, maar dan minder ouderwets. De constante bij alle versafdelingen is interactie met het winkelpersoneel. “Heel de dag door staat er iemand achter de vitrine,” vertelt Vandael. Het versterkt het marktgevoel binnen de winkelmuren alleen maar. Dat wordt nog eens extra in de verf gezet door een wekelijkse degustatie: van wijn tot warme bereidingen. Eveneens een nieuwigheid in dat rijtje is de inclusie van Mr. Georges: een externe partner die verse bereidingen, charcuterie en kazen verzorgt.

Volledig scherm Officiële heropening van vernieuwde Delhaize in Kessel-Lo. © Vertommen

Lintje

De winkel oogt groter, en met een oppervlakte van 2.491 m2 is hij dat ook, maar niet significant. “Door de valse plafonds weg te halen, en de gangpaden te verbreden oogt de winkel wel ruimtelijker,” vertelt Vandael. De fietsenparking werd wel vergroot: twee keer de ruimte van voordien. Ook kwam er een extra parking voor bakfietsen. “Steeds meer mensen doen hun inkopen daarmee.” Het mag duidelijk zijn dat alle 22.000 producten hun plekje kregen in de nieuwe winkel. “Het was nog hard werken, maar onze 76 medewerkers hebben alles op alles gezet om de winkel klaar te maken voor het publiek. We hebben de voltooiing van dat titanenwerk gevierd met een pak friet.” De cava is voor vanavond, wanneer burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) het lintje mag knippen.

Volledig scherm Officiële heropening van vernieuwde Delhaize in Kessel-Lo. Bio groenten © Vertommen