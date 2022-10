Deelgemeente Kessel-Lo tijdlang zonder stroom

Leuven Tussen 2011 en 2020 verminder­de CO2-uit­stoot in Leuven met 8%: “Ik denk dat we op een punt gekomen zijn dat we als stad de klimaat­nood­toe­stand moeten uitroepen”

De stad Leuven gaat resoluut voor klimaatneutraliteit, maar de weg naar dat einddoel is duidelijk nog lang. Het voorbije decennium gaven de Leuvense huishoudens weliswaar het goede voorbeeld, maar het totaalplaatje geeft een ander beeld. In de dienstensector was er bijvoorbeeld een toename van het energieverbruik met 4 procent. “Er is nog werk aan de winkel. De daling gaat niet snel genoeg. Het is wel positief dat de ‘knik’ is ingezet”, zegt schepen David Dessers (Groen).

6 oktober