Deel nieuwe keuken en toiletpotten gestolen uit woning die gerenoveerd wordt

Leuven Elfjarige wint nieuwko­mers­prijs Speelgoed van het Jaar: “Ik wilde de tafels van vermenig­vul­di­ging voor mijn klasgeno­ten minder saai maken”

Een wiskundige stelling: maaltafels zijn saai. Tot die vaststelling kwam Maxim (11) in zijn achtste levensjaar. Om zijn harde labeur en dat van zijn klasgenoten te verzachten ontwikkelde de jongeman zijn eigen kaartspel, dat een jaar later alom te koop werd aangeboden in de betere speelgoedwinkel. Deze week werd ‘maXimaal’ in Nederland bekroond met de titel ‘Beste Nieuwkomer’ tijdens de verkiezing van beste speelgoed van het jaar.

10 november