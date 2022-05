Debat over migratie in café Het Groot Ongelijk

Leuven Journalist Luc Vanheeren­tals fileert het Leuvense woonbeleid in boek over (on)betaalbaar wonen: “Dure huizen en appartemen­ten maken veel slachtof­fers”

Duur wonen in Leuven…het is een problematiek die steeds groter wordt in de universiteitsstad en velen moeten dan ook noodgedwongen naar elders uitwijken. Tot die conclusie komt journalist Luc Vanheerentals in zijn boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???’. “De prijsstijgingen zijn schrikwekkend. En als je ziet hoeveel betaalbare woningen er het voorbij decennium zijn bijgekomen dan is dat erg weinig”, klinkt het onheilspellend.

