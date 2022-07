De Vliegeraar krijgt vaste plek in Stadsbegraafplaats

Over de zoektocht naar een geschikte locatie werd grondig nagedacht, maar de uiteindelijke keuze kon zowel de stad als de kunstenaar bekoren. “Nadat het kunstwerk in mijn atelier een kleine aanpassing en onderhoud kreeg, gefinancierd door InBev, ben ik blij met de nieuwe invulling die het beeld nu krijgt op de Stadsbegraafplaats”, zegt beeldhouwer Dany Tulkens over zijn werk. “Hier ontstaat een krachtige nieuwe interactie tussen die bijzondere plek en het beeld.” Volgens schepen van Begraafplaatsen Bieke Verlinden (Vooruit) krijgt het kunstwerk een heel nieuwe dimensie in zijn nieuwe omgeving. “Hier, centraal op de Stadsbegraafplaats, tracht de man een boom vast te houden. Op de begraafplaats symboliseert het de drang van de mens om het leven vast te houden, maar ook de strijd om onze natuur en ons leefmilieu te behouden. Je kan het bekijken als een misschien wat naïeve heldendaad om boomsoorten die dreigen te verdwijnen door klimaatverandering toch vast te houden. We zijn blij dat AB InBev dit bijzondere beeld aan de stad heeft geschonken en dat we het vandaag op deze bijzondere plek kunnen onthullen en hopen dat het beeld kan bijdragen aan de beleving van bezoekers op onze Leuvense Stadsbegraafplaats.”