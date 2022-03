De Plantrekkers strijken neer op Leuvense winkelstraat: “Velen hebben hetzelfde probleem: ze krijgen een plant, en na een maand is hij verzopen.”

LeuvenDe Bondgenotenlaan is een winkel rijker. Na eerder al twee pop-ups in Leuven geopend te hebben, streken de drie jonge honden Louis Helsen (23), Arthur Lauwers (22) en Jacob De Coster (25) opnieuw neer in Leuven. En deze winkel wordt, net zoals de robuuste forever plants die de heren er verkopen, een blijvertje.

Het is vandaag de derde dag na opening. Louis staat achter de toog. Samen met Arthur en Jacob vormt hij een triumviraat, dat zijn oorsprong kent in het UCLL. De drie volgden er het keuzetraject KMO en Ondernemen. Onder de vleugels van de opleiding openden ze hun eerste pop-upzaak. ‘Plantrekkers’, en het concept van de ‘urban jungle plants’, was geboren. “Oorspronkelijk richtten we ons vooral op studenten,” zegt Louis. “Velen hebben hetzelfde probleem. Ze krijgen een plant van mama en papa, maar na een maand is hij verzopen.” Dat blijkt de meest voorkomende fout te zijn: te veel water, waardoor de wortels gaan rotten. “Al snel beseften we dat het probleem dieper zat, en dat het symptomatisch was voor de hele maatschappij. Weinigen hebben groene vingers, maar zeker tijdens corona snakten veel mensen naar een plantje als gezelschap.”

Zelf had Louis ook geen groene vingers. Integendeel. “Je mag mij gerust als een hopeloos geval omschrijven. Mijn vriendin zal dat zeker ook beamen. Bijna alle planten die ik van haar heb gekregen zijn gestorven.” De enige vennoot met groenervaring was Arthur, wiens moeder zelf nog de bloemenzaak ‘Amadeus’ in Leuven heeft uitgebaat. “Ik ben het levende voorbeeld dat niemand te hopeloos is om bij te leren,” lacht hij. De naam van de winkel verwijst in eerste instantie naar de uitbaters zelf. “De plantrekkers: dat zijn wij drieën. Zo hebben we een patent op panden met waterschade. Niet bevorderlijk voor onze planten. Maar we komen er altijd uit, dat is een beetje ons motto.” Via Popstart, een project van Leuven tegen de leegstand, konden de heren hun winkelwaar aan de man brengen in de Bondgenotenlaan. Dit pand, een voormalige kledingwinkel, leed gelukkig geen waterschade.

De winkel baadt in het groen. Bloemen zijn een opvallende afwezige in deze plantenwinkel. “We hebben van begin af aan gezegd dat we geen bloemen doen, ook al bloeien sommige van onze planten. We vinden dat wegwerpproducten. Na een maand gooi je een boeket weg . Wij proberen onze klanten iets permanents mee te geven.” De planten die de Plantrekkers verkopen gaan dan ook een hele tijd mee, mits de juiste verzorging. “En ook daar spelen we op in. Mensen raken gehecht aan hun plant. In die zin lijken planten meer op huisdieren dan je zou denken. En hier krijgen ze het juiste advies, zodat ze hun plant niet voor het minste hoeven weg te gooien.” Planten en emotie sluiten elkaar niet uit. Louis moet ons overigens teleurstellen, want praten tegen een plant houdt hem niet gezond. “Dat lijkt me toch vooral een urban legend,” lacht hij. “Het gaat er vooral om dat je ermee bezig bent.”

