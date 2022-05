De nieuwe Michelingids is er maar wat betekent dat voor de restaurants in onze regio?

Het antwoord is -helaas- eerder kort: weinig beweging in de regio Leuven en op de twee sterren van Colette in Averbode na hetzelfde verhaal in het Hageland. In die laatste regio blijft Melchior in Tienen schitteren met één ster maar daar houdt het op. In regio Leuven zijn er meer sterren te vinden maar ook daar geen evoluties. In hartje Leuven behouden EED en EssenCiel hun ster en dat geldt ook voor de sterkhouders in deelgemeente Heverlee: Arenberg en Couvert Couvert. Ook leuk: Leuvenaar Marius Bosmans, chef in restaurant Arden in Villers-sur-Lesse, heeft zijn eerste ster binnen. Over naar de Bib Gourmand dan maar, de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen. Helaas ook daar geen nieuwe vermeldingen voor onze regio en erger nog, zelfs een zogenaamde ‘vervallen Bib Gourmand’: Gastrobar Hop is uit de lijst getuimeld. Conclusie van het verhaal? Vooral een status quo in onze regio als het op culinair genieten aankomt, met Colette in Averbode als grote uitzondering.