De nieuwe Horecagids is een feit in Leuven: “Niet enkel een promogids maar ook een leuke leidraad”

“De gids biedt een verfijnd overzicht van 85 hotels, restaurants en cafés in regio Leuven”, laat Kevin Vanderauwera van Horeca Leuven optekenen. “Het merendeel van de zaken ligt op Leuvens grondgebied maar ook enkele zaken uit buurgemeentes zoals Oud-Heverlee of Holsbeek komen aan bod. De gids heeft een oplage van 30.000 exemplaren en zal worden verdeeld door de toeristische dienst van de stad Leuven. Ook in de deelnemende zaken en op Leuvense koopzondagen kan je de nieuwe Horecagids vinden.”

Quote De meest recente druktecij­fers tonen aan dat de mensen als vanouds hun weg vinden naar de Leuvense hotels, restau­rants en cafés Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Horecagids Leuven 2023 is gemaakt in een handig formaat zodat je de gids gemakkelijk kan meenemen tijdens een bezoek aan Leuven. © Stad Leuven

Het is al de elfde keer dat de stad Leuven en Horeca Leuven de handen in elkaar slaan voor de Horecagids. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) stelt naar eigen zeggen vast dat de Leuvense horeca nog steeds een sterk merk is, ondanks de moeilijke coronajaren. “De meest recente druktecijfers tonen aan dat de mensen als vanouds hun weg vinden naar de Leuvense hotels, restaurants en cafés. De enorm drukke eindejaarsperiode bevestigt dat gegeven nog eens. De nieuwe Leuvense Horecagids is een belangrijk promomiddel voor onze horeca en straalt zowel optimisme als veerkracht uit. Uit ervaring weten we dat de gids -mede dankzij het handige zakformaat- gretig wordt gebruikt door Leuvenaars maar ook door bezoekers van de stad. Het is immers niet enkel een promogids maar tegelijk ook een leuke leidraad.”

Topbestemming

Of ook: toeristen en shoppers kunnen straffe tips en leuke adresjes ontdekken in de nieuwe Horecagids. Dat doet ook kersvers schepen van Toerisme Bert Cornillie (Vooruit) die sinds begin januari partijgenote Denise Vandevoort (Vooruit) vervangt nu die laatste met pensioen is gegaan. “Net zoals ik destijds deed als student ontdekken steeds meer toeristen Leuven als een topbestemming. Het prachtige erfgoed speelt een rol maar zeker ook onze kwaliteitsvolle horecazaken. Als toerist is het fijn om te beleven wat ‘locals’ vaak doen en dat is niet zelden gezellig lekker eten en drinken. Gastronomie en cultuur gaan hand in hand in Leuven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.