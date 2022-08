De Meyboom zal weer fier op de Grote Markt staan maar wat is nu het echte verhaal achter de list waarmee de Leuvenaars de Brusselaars verschalkten in 1974?

autosport Leuvenaar Kenny Herremans doet het degelijk voor eigen publiek in Spa-Francor­champs

Kenny Herremans behaalde in Spa-Francorchamps twee zesde plaatsen in de European GT4 en dat was voor de Leuvenaar die zijn Camaro GT4 met de jonge Nederlander Dante Rappange deelt, een behoorlijk resultaat. Het weekend was voor de GT4-rijders, in het voorprogramma van de 24 uur van Spa, allesbehalve evident, met weinig rijtijd en onwaarschijnlijk veel onderbrekingen van zowel de chronosessies als de races.

