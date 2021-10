“De mannen van belang die ‘zuppen’ en ‘poepen’”: Leuvense mannelijke ‘hoogstudentenclubs’ blijven ondanks Reuzegom vasthouden aan oude gewoonten

Doopschan­da­len of niet, deze studenten zijn blij met hun kersvers lintje: “Nieuwe vrienden: daarvoor smeren we met plezier eieren in ons haar”

20 oktober Afgelopen week stond in veel studentensteden in teken van studentendopen. En ook deze week volgen er nog een resem, net nu er een nieuw doopschandaal is opgedoken aan de ULB. Toch houden de schandaalberichten veel studenten niet tegen. Zes studenten getuigen over hun eerste doopervaring. “Er zijn infosessies georganiseerd zodat we wisten wat te verwachten", klinkt het.