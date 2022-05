De mammoetboom in park Heuvelhof is gestorven: “Hij is dood, redden kunnen we hem niet meer.”

Hoewel de boom het al langer lastig had met de droogte kwam de finale vaststelling toch redelijk plots. “Mammoetbomen hebben een bosrijke omgeving nodig, dus de standplaats in een park was sowieso niet ideaal”, vertelt Sarah Luyten, landschapsarchitect van de studiedienst groen. “Tel daar dan de eerder hoge leeftijd en de hete zomers nog eens bij, en je weet dat het niet mocht verwonderen dat de boom het moeilijk had.” Het was vermoedelijk een schimmel of een infectie de de boom het finale duwtje gegeven heeft. “Die bevindt zich meestal op de takken. Omdat de laagste takken zich op 15 meter hoogte bevinden, was dat niet met het blote oog te zien.”

Hoewel een mammoetboom een exoot is, is het verlies van het exemplaar in het park een spijtige zaak volgens Luyten. “De impact op de biotoop zal al bij al beperkt zijn, maar met de boom gaat een stukje 19e eeuwse grandeur verloren. Kasteelheren pakten graag uit met dit soort bomen in hun domein. Dat geeft de mammoetboom toch een stuk erfgoedwaarde.” Meteen ook de reden waarom onderzocht wordt of de boom zijn plaats als monument kan behouden in het park. “De paaltjes rond de boom staan er nu om bezoekers van takbreuk te behoeden. Maar op dit moment is het zeker niet zo dat de stam zal omvallen. Een bomenexpert werd aangesteld om dat moment voor te zijn. We hopen de mammoetboom te kunnen aftoppen, zodat hij als een soort impressionante totem kan blijven in het park.”