De Lijn zet tot honderd chauffeurs per dag in tijdens Rock Werchter: welke bus neem je best?

Voor The Hive, The Hive My Space, The Hive Resort en The Hive ADL en het festivalpark nemen ze best de pendelbus vanaf Leuven Station. Voor camping A1, C3, C7 en het festivalpark is de pendelbus vanaf Aarschot Station de beste oplossing. Met het festivalticket of het E-treinbiljet reizen de festivalgangers gratis met de pendelbussen dankzij de tussenkomst van Rock Werchter.