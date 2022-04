De Leuvense Ecozone in 10 feiten en cijfers

Leuven Tweede Vlaamse Ecozone succesvol uitgerold in Leuven: elke dag 1,9 ton CO2 minder voor levering van pakjes

De tweede Ecozone in Vlaanderen is een feit. Na Mechelen maakt nu ook Leuven van de binnenstad een uitstootvrije zone voor de levering van pakjes, brieven en kranten. “Deze Ecozone zorgt ervoor dat onze inwoners en handelaars meer opties hebben en is bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk. Zo bouwen we verder aan het Leuven van morgen: duurzaam én ondernemend”, laat schepen David Dessers (Groen) optekenen. Blijft de vraag: hoe realiseert Leuven de dagdagelijkse besparing van 1,9 ton CO2?

