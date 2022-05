De Leuvense ANPR-camera’s: zegen voor verkeersveiligheid of boetevalstrik? De inkomsten voor de stadskassa verdubbelden alvast in 2021...

Voor fractieleider Zeger Debyser en gemeenteraadslid Lies Verlinden van N-VA Leuven is de conclusie duidelijk: “Daar waar er in coronajaar 2020 al 2,5 miljoen euro werd opgehaald aan ANPR GAS-boetes zien we dat dat bedrag in 2021 meer dan verdubbeld is en gestegen is tot meer dan 5,7 miljoen euro. Nooit eerder haalde het Leuvense stadsbestuur zoveel inkomsten uit de slimme camera’s. De Leuvense ANPR-camera’s doen hiermee hun reputatie als boetevalstrikken helaas opnieuw alle eer aan. Wij vragen een grondige evaluatie”, klinkt het.

Volledig scherm Zeger Debyser en Lies Verlinden van N-VA aan wat zij omschrijven als "de boetekampioen". © RV

De eerlijkheid gebiedt wel dat een vergelijking met 2020 niet helemaal opgaat want in dat jaar was er aanzienlijk minder verkeer tijdens de lockdowns maar de hoge cijfers roepen wel de vraag op of de ANPR-camera’s hun doel niet voorbij streven. Volgens Zeger Debyser is dat zeker het geval. “Als er elke dag meer dan 270 inbreuken worden vastgesteld door de camera’s dan is het duidelijk dat er moet bijgestuurd worden. Wij herhalen onze vraag om de camera’s beter aan te duiden. De boetes mogen dan wel gemakkelijk geld in het laatje brengen maar de verstrooide beboete bezoekers zien we misschien niet meer terug in Leuven, met alle nadelige gevolgen voor onze handel en horeca.”

Boetekampioen

Eerder waarschuwde federaal parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) ook al voor zo’n scenario. Oppositiepartij N-VA komt dan ook tot de conclusie dat de ANPR-camera’s niet meer of niet minder zijn dan boetevalstrikken. “De Leuvense boetekampioen staat nog steeds op het Martelarenplein”, klinkt het. Volgens het Leuvense stadsbestuur is er helemaal geen sprake van boetevalstrikken en zit de stijging van het aantal ANPR-camera’s sinds eind 2020 er voor iets tussen. Eerder liet schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) al herhaaldelijk optekenen dat de ANPR-camera’s absoluut niet de bedoeling hebben om de stadskas te spijzen maar wel om de verkeersveiligheid te verhogen.

Volledig scherm Ook in het voetgangersgebied staan er sinds eind 2020 ANPR-camera's. © vertommen

Gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA) is bereid om mee te gaan in die uitleg op voorwaarde dat de stad Leuven betere signalisatie plaatst aan ANPR-camera’s. “Net zoals in 2020 registreerde de ANPR-camera op het Martelarenplein ongeveer 24.000 overtredingen in 2021. Wij vragen al langer dat de stad deze camera beter aanduidt, bijvoorbeeld met een groot oranje waarschuwingsbord zoals aan de Burchtstraat en aan de Kapucijnenvoer. Dat het stadsbestuur blijft weigeren een dergelijke duidelijke signalisatie ook aan het Martelarenplein te voorzien, begrijpen we echt niet. Tenzij het natuurlijk de achterliggende bedoeling is dat deze camera voor recurrente inkomsten blijft zorgen? Dat een betere signalisatie werkt, blijkt overigens uit de cijfers voor de ANPR-camera aan de Burchtstraat. Onmiddellijk na de ingebruikname was er sprake van meer dan 8.000 overtredingen maar dat aantal daalde tot 2.400 vaststellingen in december 2021. En de eerste cijfers voor dit jaar tonen aan dat de dalende trend zich doorzet met zo’n 1.700 overtredingen in maart. Dat blijft hoog maar we leven op hoop dat dit cijfer zal blijven dalen in de toekomst. Voor ons is het belangrijk dat het Leuvense mobiliteitsbeleid gevoerd wordt in het belang van de Leuvenaar en de bezoekers aan onze mooie stad. ANPR-camera’s dienen niet om de kassa te vullen en om prestigeprojecten te financieren. Als de vaststellingen per camera niet dalen in de tijd, missen deze camera’s hun doel. Een grondige analyse dringt zich op, net zoals betere signalisatie.”

