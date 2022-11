De Joorzangers kijken uit naar 9e kerstconcert: “Het publiek krijgt er een ‘special act’ bovenop”

De Joorzangers ontstonden in 2004 in de schoot van het wereldberoemde Verbond der Jaartallen. Sindsdien staat de band in Leuven bekend als een trotse vertegenwoordiger van het Leuvense dialect, of ook: ’t Leives. Met het eindejaar in zicht laten ze weer van zich horen met hun traditionele kerstconcert dat al toe is aan de 9e editie. “De gekende maar ook minder gekende kerstliederen worden allemaal in ‘t Leives’ gezongen uiteraard. Ofwel is de oorspronkelijke tekst naar het Leuvens dialect vertaald ofwel krijgen de liederen een tekst die door onze leden zelf is geschreven. Daarom hebben de liederen titels zoals ’t Es wêl Kèsmis ie in Leive’ of ‘Swojke de snieëman’ of ‘Kèsmis es vei iederieën’. Tijdens het concert krijgt het publiek er een ‘special act’ bovenop. Dit verrassingsoptreden is een streling voor het oor, zoveel is wel zeker. Ook de locatie is leuk want het kerstconcert wordt deze keer georganiseerd in de gerestaureerde Sint-Pieterskerk. Mensen die geen kennis hebben van het Leuvense dialect hoeven trouwens niet te paniekeren want ze krijgen de tekst zodat ze naar hartenlust kunnen meezingen. De opbrengst van de vrije bijdrage gaat overigens integraal naar het sociale werk van het Verbond der Jaartallen. De Kinderdag Arthur Dewit biedt aan zo’n 400 gehandicapte en minderbedeelde kinderen een gratis leuke dag op Leuven kermis. Ook de deelnemende organisaties krijgen een bijdrage voor hun werking. Conclusie? Een concert zonder franjes maar uniek in zijn genre, dicht bij het publiek.”