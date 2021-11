De grootste dronkenlappen van studentenstad Leuven? Mannen van in de vijftig. “Eén extreem geval werd al 46 keer dronken binnengebracht”

Leuven/Noorderwijk Patiënt met hersentu­mor van operatieta­fel gehaald zodat coronapa­tiën­ten verzorging kunnen krijgen in UZ Leuven: “We staan elke dag voor zeer moeilijke keuzes”

In UZ Leuven is een patiënt op het laatste moment van de operatietafel gehaald. De hersenoperatie van de 58-jarige Guy Van Rompaey werd afgeblazen omdat er te weinig plaats was op Intensieven Zorgen. “Die ochtend kwamen er coronapatiënten binnen in acute nood. Dit toont pijnlijk aan welke moeilijke keuzes onze artsen moeten maken als het aankomt op het evenwicht tussen Covid-19-zorg en reguliere zorg”, zegt professor Johan Van Loon.

