De enige echte Meyboom staat…op de Grote Markt in Leuven: “De Brusselaars zijn er weer eens aan voor de moeite”

Toen de Brusselaars een tweetal weken geleden op bezoek kwamen tijdens de persvoorstelling van de Leuvense Meyboom in het historisch stadhuis op de Grote Markt waren ze welkom maar de Leuvenaars bleven toch op hun hoede. Niet verwonderlijk als je weet dat de Brusselse Meyboom in 1974 door in journalisten vermomde Leuvenaars werd gestolen. Die listige diefstal bleef niet zonder gevolgen want de Brusselaars verloren zowaar het recht om de enige echte Meyboom te mogen planten. Dat kwam best hard aan want dat recht hadden ze al sinds 1308. Overigens, naar verluidt deden de Brusselaars maandagavond nog een schalkse poging om hun verloren voorrecht te heroveren. “Ik ben benaderd door enkele Brusselaars die me ‘hulp’ aanboden om de Leuvense Meyboom recht te komen trekken op de Grote Markt”, aldus schepen van Evenementen Denise Vandevoort (Vooruit). “Uiteraard ben ik niet ingegaan op dat aanbod. Ik zal zelf wel helpen om onze Meyboom op tijd recht te krijgen. Ik ben blij dat onze Meyboom veilig is aangekomen op de Grote Markt. De Mannen van 1979 hebben dat bijzonder goed gedaan en ze slaagden erin om de boom tijdig recht te zetten voor ons prachtige stadhuis. De Brusselaars zijn er weer aan voor de moeite.”

Ook enige opluchting bij de Mannen van 1979 die onder leiding van voorzitter Jim Vandereet de mooie traditie van de Meyboom tot een goed einde wisten te brengen om 16.47 uur. “Het is gelukt en zelfs ruim op tijd want om 17 uur ten laatste moest de Meyboom recht staan op de Grote Markt. Dat vierden we met het indansen van de Meyboom, een taak die is weggelegd voor volksdansgroepen Reuzegom en ’t Havermeuleke. Ook mijn dank aan Het Hagelands Fanfareorkest en aan de stoet met vaandeldragers van Blok 9 en het Verbond der Jaartallen. En laat me zeker ook de reuzen Jean Richard II en Kobe Koeienschieter niet vergeten. We gaan nu een welverdiende Stella drinken en genieten van enkele concerten. Maar vooral van het feit dat ‘den ienige echte Meyboom’ nog altijd op de Grote Markt in Leuven staat en niet in Brussel.” Meer info: www.leuvensemeyboom.be en www.mannen van 1979.be

Leuke weetjes over de enige echte Meyboom

De Meyboom -symbool van het jonge ontluikende leven en de groei- moet traditiegetrouw geplant worden op 9 augustus, op de vooravond van Sint-Laurentius en dit vóór 17 uur.

Het feest kan bogen op een zeven eeuwen oude traditie die steunt op diverse legenden en herinnert aan een overwinning van Brussel op Leuven.

Volgens anderen gaat het dan weer terug op een huwelijksplechtigheid in de dertiende eeuw waarbij een edelman uit Leuven huwde met een meisje uit de Brusselse Bas-fondswijk. Hij gaf geld om op Sint-Laurentiusdag feest te vieren en een Meyboom te planten.

De legende die zowel in Brussel als in Leuven naar voren wordt geschoven, klinkt echter anders. Op een dag in 1213 vond in Brussel een bruiloft plaats in een afspanning. Tijdens het feest kwam het tot een handgemeen met onruststokers uit Leuven. De Brusselaars dreigden het onderspit te delven tot zij plots werden bijgestaan door de gezellen van Sint-Laurentius. De Leuvenaars verloren en de hertog van Brabant gaf de gezellen de toelating om jaarlijks op 9 augustus de Meyboom te planten. Dit privilege zou vervallen indien de Leuvenaars zich vóór 17 uur meester konden maken van de boom.

Alhoewel de legende gesitueerd is in 1213 werd pas in 1308 aan deze gebeurtenis vaste vorm gegeven. In 2021 hadden we dus de 713de Meyboomplanting; de 48ste in Leuven sinds 1974. Dit wil zeggen dat Brussel tot heden slechts 666 officiële plantingen heeft gekend aangezien de Brusselaars sinds 1974 hun privilege verloren hebben. Vandaag was het de 49ste Meyboomplanting in Leuven.

De ‘Mannen van 1929' besloten in 1974 de enige echte Meyboom naar Leuven over te brengen, of ook: te stelen. Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting. ‘s Nachts trokken ze er op uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze volgend opschrift na: ‘Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan’. Op 9 augustus 1974 stond de Meyboom vóór 17 uur op de Grote Markt in Leuven.

De Brusselaars tilden niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting. Beide steden eigenen zich sindsdien het recht toe de ‘echte’ Meyboom te planten.

Het soort boom heeft voor de Brusselaars geen belang; in Leuven kiest men voor een zilverberk omdat deze langer groen blijft. De boom wordt in Brussel reeds de volgende dag weggehaald maar in Leuven blijft de Meyboom staan tot na de tweede zondag van de maand september, de jubileumdag van de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ en het ‘Verbond der Jaartallen’.