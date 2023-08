De enige echte Meyboom staat in... Leuven en daar heeft Donie (94) wat mee te maken: “We kaapten met een hele bende de Brusselse Meyboom”

Opvolging voor café De Zavelbank in Werchter is verzekerd: “Na 120 jaar blijft onze zaak binnen de familie”

Na een maandje hard labeur is café De Zavelbank in Werchter opnieuw open met een verfrist interieur. Maar nog belangrijker, het café blijft in handen van dezelfde familie. Chiel Mattheus (33) gaf zijn job als kok op en nam het café over van zijn ouders. Het gaat ondertussen om de vijfde generatie. “Ik voelde gewoon dat ik het moest doen”, zegt Chiel, die opgroeide in het café.