DATS 24 opent eerste waterstoftankstation in Leuven

Hoewel het aantal wagens dat op waterstof rijdt in eigen land maar een vijftigtal bedraagt, ziet DATS 24 potentieel in de technologie, zowel voor publiek als logistiek transport. “Het is zaak om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de transitie naar uitstootloos rijden. En daarin zal waterstof zeker z’n plaats hebben, naast batterij-elektrisch rijden,” zegt Raf Flebus, Business Unit Manager van DATS 24. De technologie biedt dan ook heel wat voordelen ten opzichte van fossiele brandstof, en zelfs elektrisch rijden. “Het is een en-en-verhaal. Rijden op waterstof biedt een combinatie van unieke voordelen: een snelle tankbeurt, uitstootloos rijden, geen infrastructuuraanpassingen bij de gebruiker en een gegarandeerde elektrische actieradius van 650 tot 700 km, zonder winterimpact. Al wat je nodig hebt, is een H2-tankstation in de buurt. Bij deze is dat geregeld voor Leuven en omgeving.” Het station kwam er met ondersteuning van het H2Benelux-programma van de EU. “Een fikse investering, maar hoewel het aantal wagens op waterstof vandaag beperkt is, is dat het verhaal van de kip en het ei. Soms moet je je nek uitsteken,” klinkt het.