Datashift neemt tweede kantoor in gebruik in voormalige Leuvense abdij

Dataspecialist Datashift wil dit jaar 50% groeien en is daarom op zoek naar dertig nieuwe collega’s. Om al deze nieuwe medewerkers een comfortabele en aangename werkomgeving te bieden, breidt de Mechelse scale-up naar Leuven en de unieke setting van Labora. Daar kunnen acht collega’s voortaan hun intrek nemen in een kantoor in de abdij op de Keizersberg. De keuze viel mede op deze locatie omdat veel medewerkers afkomstig zijn uit het Leuvense. “Dit is de volgende stap in ons groeiverhaal”, legt CEO Nico Huybrechts uit. “In 2019 zijn we gestart met de verbouwing van ons hoofdkantoor in Mechelen om extra werkplaatsen te creëren maar intussen is de maximumcapaciteit opnieuw bereikt. Het is belangrijk dat collega’s hybride kunnen werken en naar kantoor kunnen komen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Ons nieuwe kantoor in Labora maakt dat mogelijk, al is dit zeker niet de laatste stap. We willen verder uitbreiden en hebben ook plannen om binnenkort een kantoor te openen in Oost-Vlaanderen.”