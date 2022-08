Dappere seingever Georges Steurs (72) leidt avondkoers in goede banen: “Zonder ons geen koers.”

De avondkoers voor elite en beloften met start en aankomst in de Linterse Gemeentestraat wordt al sinds 1984 georganiseerd door WSC De Lindense Wielervrienden. Voor Georges, die sinds 17 uur met zijn plakkaat en oranje hesje post vat op de hoek van de Holsbeeksesteenweg en de Liemingenstraat, is het de vierde keer dat hij de wedstrijd in goede banen leidt. “Het begon met een annonce in de krant. Ze waren op zoek naar een seingever.” Voor deze editie kwam de vraag pas enkele uren voordien. “Eenzaam? Och, ik sta hier goed in de schaduw.”

In totaal wapende Georges zich al minstens tien keer met zijn bordje. “Ik was al seingever tijdens de loopkoers in Kampenhout, tijdens de Corrida in Leuven, tijdens ‘Poeske’ Scherens, en zelfs voor de scouts in Linden. Als ze mij vragen ‘Georgeke, komt ge daar nog eens staan’, kijk ik altijd eerst in mijn agenda. Ik doe dat graag, het verkeer tegenhouden en wat met hun poten spelen. Seingeven is een hobby.” Een uitnodiging om post te vatten tijdens Tour Of Leuven, de opvolger van de Memorial Jef Scherens die zondag op het Ladeuzeplein in Leuven vertrekt, kreeg Georges vooralsnog niet. “Maar ze mogen mij altijd vragen.” Nog de hele avond blijft de dappere seingever op zijn straathoek. “Nog tien ronden te gaan. Ze hebben er nog maar twee gereden. Maar het zal straks wel beter vooruit gaan. Seffens gaan ze meer vlassen.”