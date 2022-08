Dansschool ‘Cuban Salsa Leuven’ brengt Cubaanse vibes naar Martelarenplein

Het feestje begint met een initiatie Cubaanse salsa om 13 uur, een workshop rueda de casino om 14 uur en een reggaeton/salsa animatie om 15 uur. Vervolgens wordt er vrij gedanst tot 18 uur op opzwepende en energierijke Cubaanse muziek. Iedereen -jong en oud, beginner of gevorderde- is welkom om een dansje te doen of een praatje te komen maken met de initiatiefnemers. “We zijn blij om dit gratis event te kunnen aanbieden aan iedereen die graag wil komen dansen”, zegt organisator Sean Reniers van Cuban Salsa Leuven. “ Cuban Salsa Leuven is inderdaad de ‘place to be’ om Cubaanse salsa te leren dansen in Leuven. De school groeide de voorbije jaren uit tot een gezellige familie van enthousiaste dansers die zowel op als naast de dansvloer fijne momenten beleven. De nieuwe lessenreeksen Cubaanse salsa, rueda en lady style beginnen overigens weer in september en oktober. De eerste les bij de school is telkens een gratis try-out en inschrijven kan zonder danspartner. Voor meer informatie kun je terecht op www.cubansalsaleuven.be.