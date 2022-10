Dansers warmen zich op voor DANSVLOER met flashmob en schepen Denise Vandevoort deed vrolijk mee...

Toevallige voorbijgangers keken vrijdagnamiddag rond 15.30 uur geamuseerd toe hoe er aan de Stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan plots een flashmob van start ging. Die kwam er uiteraard niet toevallig want nu zondag staat tussen 12 en 20 uur festival DANSVLOER op het programma in Leuven. Dat gratis event met Stéphanie Jager en Freya Pauwels als bezielers verenigt alle Leuvense dansorganisaties op één en hetzelfde podium. “Een verscheidenheid aan dansstijlen, -niveaus en leeftijden passeren de revue”, aldus de initiatiefnemers die samenwerken met 30CC en de stad Leuven. “Elke dansliefhebber, groot of klein, kan gratis genieten van dans in al haar facetten, hetzij als deelnemer hetzij als toeschouwer. We willen met Dansvloer een sfeer creëren waar dans centraal staat, dansend Leuven zich verenigt en waar iedereen zich welkom voelt. Een dansgroep is vaak op zoek naar podiumopportuniteiten en met Dansvloer kunnen wij die gratis aanbieden, zowel aan de deelnemers als aan het publiek. De focus ligt overigens echt op de dans(ers) en niet op winnaars en verliezers. Dat is de sterkte van dit festival!” Het volledige programma kan je vinden op www.dansvloerleuven.be.