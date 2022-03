Dansen, cultuur en natuur: onze weekendtips voor Leuven en het Hageland

Leuven Maskers af in het onderwijs, en dat is om te beginnen vooral onwennig: “Een leerling vroeg me ‘wie bent u, mevrouw?’”

Samen met code oranje vervielen de meeste coronarestricties. Ook in het onderwijs mochten op deze eerste maandag na de krokusvakantie de mondmaskers voor het eerst sinds lang af. Maar tot grote bevrijdingsfeesten heeft dat, toch niet in het Heilig Hartinstutuut in Kessel-Lo, niet geleid. “Kom binnen een paar dagen nog eens terug, misschien zijn we het dan wel vergeten.”

7 maart